Каракулино. Удмуртия. В центральном аппарате Следственного комитета России взяли на контроль проверку дела о строительство мечети в удмуртском селе Каракулино. Об этом сообщается в ТГ-канале «Следком».

Напомним, резонансная история началась летом 2023 года, когда районная администрация предоставила религиозной организации землю под строительство мечети, необоснованно изменив вид разрешённого использования данного участка.

После обращения жителей в СУ СК России по Удмуртии начали процессуальную проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»). В данный момент строительство полностью остановлено.

«Глава СК России поручил руководителю СУ по Удмуртской Республике Рустаму Тугушеву доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.