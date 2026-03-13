Животные активны, накормлены и находятся под присмотром ветеринаров.
Завьялово. Удмуртия. Более 70 собак проверили в Завьялово после жалоб в соцсетях на неудовлетворительные условия их содержания.
Как сообщает Завьяловская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных, после жалоб в сети специалисты совместно с представителями администрации района выехали на улицу Гольянскую с проверкой.
Выяснилось, что на участке находится больше 70 собак. Специалисты оценили обстановку и пришли к выводу: паниковать рано.
Животные встретили гостей активно, охотно пошли на контакт и едят с аппетитом. Все собаки оказались под присмотром ветеринаров — обязательные прививки, в том числе от бешенства, им сделали совсем недавно, 3 марта.
На территории волонтеры наводят порядок: чистят будки и следят за чистотой. Кормов, по словам проверяющих, в наличии много, питание организовано.
С хозяйкой участка провели профилактическую беседу. Ей напомнили о правилах содержания домашних животных.
