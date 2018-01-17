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      При хлопке газа в жилом доме в Ижевске погибла женщина

      11:56, 17 января, 2018
      Ксения Чернова
      11:56, 17 января, 2018
      Ксения Чернова
      344
      0
      #Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/udmurtiya_18reg
      344
      0

      Конструкции дома не были повреждены.

      Ижевск. Удмуртия. При хлопке газа в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске погибла женщина. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

      Напомним, хлопок произошел в среду, 17 января, в доме №118 по улице Пушкинской.

      «Предварительная версия - взрыв бытового газа. <…> Задымления не было. Эвакуации жильцов не потребовалось. В результате взрыва повреждены окна в квартире, конструкции дома не повреждены», - сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

      Известно, что инцидент произошел в квартире на 6 этаже. После хлопка вспыхнул огонь, который вскоре потух. На место происшествия выехали 10 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС. Также на место прибыли следователи и представители городских властей.

      11:56, 17 января, 2018
      Ксения Чернова
      344
      0
      #Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия

       

       

       

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