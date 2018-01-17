При хлопке газа в жилом доме в Ижевске погибла женщина

Конструкции дома не были повреждены.

Ижевск. Удмуртия. При хлопке газа в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске погибла женщина. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, хлопок произошел в среду, 17 января, в доме №118 по улице Пушкинской.

«Предварительная версия - взрыв бытового газа. <…> Задымления не было. Эвакуации жильцов не потребовалось. В результате взрыва повреждены окна в квартире, конструкции дома не повреждены», - сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Известно, что инцидент произошел в квартире на 6 этаже. После хлопка вспыхнул огонь, который вскоре потух. На место происшествия выехали 10 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС. Также на место прибыли следователи и представители городских властей.