Кирпичный завод в Ижевске проверят после сообщений о розовом снеге в округе

10:43, 24 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#завод\n#санитарное законодательство\n#проверка
Источник фото: Народный Фронт Удмуртии
Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проведёт контрольно-надзорные мероприятия в отношении завода кирпича и керамзита в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее жители на улице Баранова в городке Строителей пожаловались на красную пыль, которая покрывает дома и дворы. Народный фронт в Удмуртии отреагировал на жалобы граждан. Общественники направили обращение в прокуратуру района с требованием провести проверку соблюдения экологических норм на предприятии.

Отметим, что проблема выбросов с завода имеет хронический характер. С 2021 по 2024 год в управление Роспотребнадзора поступило 53 жалобы на загрязнение.

После жалоб управление усмотрело признаки нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Ситуация находится на контроле ведомства.

