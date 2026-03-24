Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проведёт контрольно-надзорные мероприятия в отношении завода кирпича и керамзита в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее жители на улице Баранова в городке Строителей пожаловались на красную пыль, которая покрывает дома и дворы. Народный фронт в Удмуртии отреагировал на жалобы граждан. Общественники направили обращение в прокуратуру района с требованием провести проверку соблюдения экологических норм на предприятии.

Отметим, что проблема выбросов с завода имеет хронический характер. С 2021 по 2024 год в управление Роспотребнадзора поступило 53 жалобы на загрязнение.

После жалоб управление усмотрело признаки нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Ситуация находится на контроле ведомства.