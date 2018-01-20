Жителям дома на улице Пушкинской в Ижевске вернули газ

Подачу «голубого топлива» отключали из-за хлопка.

Ижевск. Удмуртия. Жителям дома №118 на улице Пушкинской в Ижевске вернули газ. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главный жилищный инспектор Удмуртской Республики Марат Исмагилов.

После отключения газа требуется его новый пуск с техническим осмотром газового оборудования в каждой квартире. Специализированная организация по газу работала три дня в дневное и вечернее время, начиная со дня происшествия.

«Причинами длительности работы с собственниками явились: 2 квартиры, где не было доступа и 2 квартиры, где был не обеспечен доступ к газовому оборудованию в квартирах из-за установленного кухонного гарнитура, холодильника», - написал Исмагилов.

После обследования специалисты отключили газовые плиты в двух квартирах – у оборудования вышел срок эксплуатации.

Напомним, в доме 17 января произошел хлопок газа. В результате погибла женщина, находившаяся в квартире. У нее осталось четверо детей. Специалисты обследовали дом и не выявили разрушений.