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      Жителям дома на улице Пушкинской в Ижевске вернули газ

      11:50, 20 января, 2018
      11:50, 20 января, 2018
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      #ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#город\n#Удмуртия
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      Подачу «голубого топлива» отключали из-за хлопка.

      Ижевск. Удмуртия. Жителям дома №118 на улице Пушкинской в Ижевске вернули газ. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главный жилищный инспектор Удмуртской Республики Марат Исмагилов.

      После отключения газа требуется его новый пуск с техническим осмотром газового оборудования в каждой квартире. Специализированная организация по газу работала три дня в дневное и вечернее время, начиная со дня происшествия.

      «Причинами длительности работы с собственниками явились: 2 квартиры, где не было доступа и 2 квартиры, где был не обеспечен доступ к газовому оборудованию в квартирах из-за установленного кухонного гарнитура, холодильника», - написал Исмагилов.

      После обследования специалисты отключили газовые плиты в двух квартирах – у оборудования вышел срок эксплуатации.

      Напомним, в доме 17 января произошел хлопок газа. В результате погибла женщина, находившаяся в квартире. У нее осталось четверо детей. Специалисты обследовали дом и не выявили разрушений.

      11:50, 20 января, 2018
      179
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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