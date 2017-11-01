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      Пожар в магазине, поддельный коньяк и отец Фионы: что произошло минувшей ночью

      08:00, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      08:00, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      902
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#пожар
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      902
      0

      О том, что случилось в ночь на 1 ноября в Удмуртии, России и мире.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном среда, 1 ноября, а значит и долгожданная пятница уже совсем близко. Предлагаем начать это утро с обзора событий, которые произошли в мире, пока вы спали.

      ДТП:

      Вечером, 31 октября, на перекрёстке улицы Совхозной и переулка Спартаковского произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин въехала в правый бок другого авто, рассказывают пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС.

      Пожар в магазине:

      31 октября, вечером, в 21:50, в дежурную часть ГУ МЧС по Удмуртии поступило сообщение о пожаре в городке Машиностроителей. Как сообщает ведомство, в одном из магазинов произошло возгорание холодильника. К тушению пожара привлекались 2 единицы техники.

      Въехал в толпу:

      8 человек погибли и 11 пострадали в результате теракта в Нью-Йорке. Как сообщает РБК, водитель пикапа выехал на велодорожку и начал сбивать людей, после чего врезался в школьный автобус.

      Злоумышленник вышел из автомобиля с криком: «Аллаху Акбар» и размахивал пневматическим ружьем и пейнтбольным оружием. В ходе обыска в пикапе мужчины нашли записку, в которой говорится, что сделал он это во имя «Исламского государства» (группировка, запрещённая в России)/

      Известно, что за рулем автомобиля был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Полицейские при задержании ранили его в живот, и сейчас он находится в больнице.

      Ни одна группировка ответственности за случившееся на себя не взяла.

      Поддельный коньяк:

      Примерно 60% коньяка на рынке является поддельным. По данным Росалкогольрегулирования, объем рынка отечественного коньяка в 1 полугодии вырос на 12,2%, при этом  производство собственного сырья сократилось на 7%, а закупки за рубежом уменьшились на 8%, пишут Известия. 

      40 из 99 образцов коньяка не соответствуют ГОСТу. Зампредседателя правительства Росии Александр Хлопонин поручил провести массовую проверку 49 производителей коньяка, а также изготовителей шампанского. Производство этого напитка также упало. Связано это с тем, что под видом шампанского продают «вино игристое газированное».

      Отец Фионы:

      Отец бегемотихи Фионы, прославившейся в соцсетях, умер на 36 году жизни. Бегемота Генри, который жил в зоопарке Цинциннати, усыпили из-за болезни, пишет LIFE.

      Напомним, что Фиона стала знаменита после того, как попала в кадр влюбленной пары. Бегемотиха наблюдала, как мужчина делал предложение своей девушке.

      We're so happy Fiona could be there on our special day here's to many more years of going to zoos with you @cincinnatizoo #cincinnatizoo #fionathehippo #fionafix #keepingupwiththekelbles #cincyzoopic

      2,765 Likes, 279 Comments - Hayley Roll (@hayley_roll) on Instagram: "We're so happy Fiona could be there on our special day here's to many more years of going to zoos..."

      08:00, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      902
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#пожар

       

       

       

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