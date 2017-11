Пожар в магазине, поддельный коньяк и отец Фионы: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном среда, 1 ноября, а значит и долгожданная пятница уже совсем близко. Предлагаем начать это утро с обзора событий, которые произошли в мире, пока вы спали.

ДТП:

Вечером, 31 октября, на перекрёстке улицы Совхозной и переулка Спартаковского произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин въехала в правый бок другого авто, рассказывают пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС.

Пожар в магазине:

31 октября, вечером, в 21:50, в дежурную часть ГУ МЧС по Удмуртии поступило сообщение о пожаре в городке Машиностроителей. Как сообщает ведомство, в одном из магазинов произошло возгорание холодильника. К тушению пожара привлекались 2 единицы техники.

Въехал в толпу:

8 человек погибли и 11 пострадали в результате теракта в Нью-Йорке. Как сообщает РБК, водитель пикапа выехал на велодорожку и начал сбивать людей, после чего врезался в школьный автобус.

Злоумышленник вышел из автомобиля с криком: «Аллаху Акбар» и размахивал пневматическим ружьем и пейнтбольным оружием. В ходе обыска в пикапе мужчины нашли записку, в которой говорится, что сделал он это во имя «Исламского государства» (группировка, запрещённая в России)/



Известно, что за рулем автомобиля был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Полицейские при задержании ранили его в живот, и сейчас он находится в больнице.



Ни одна группировка ответственности за случившееся на себя не взяла.

Поддельный коньяк:

Примерно 60% коньяка на рынке является поддельным. По данным Росалкогольрегулирования, объем рынка отечественного коньяка в 1 полугодии вырос на 12,2%, при этом производство собственного сырья сократилось на 7%, а закупки за рубежом уменьшились на 8%, пишут Известия.

40 из 99 образцов коньяка не соответствуют ГОСТу. Зампредседателя правительства Росии Александр Хлопонин поручил провести массовую проверку 49 производителей коньяка, а также изготовителей шампанского. Производство этого напитка также упало. Связано это с тем, что под видом шампанского продают «вино игристое газированное».

Отец Фионы:

Отец бегемотихи Фионы, прославившейся в соцсетях, умер на 36 году жизни. Бегемота Генри, который жил в зоопарке Цинциннати, усыпили из-за болезни, пишет LIFE.

Напомним, что Фиона стала знаменита после того, как попала в кадр влюбленной пары. Бегемотиха наблюдала, как мужчина делал предложение своей девушке.

