Поиск пропавшего человека в Удмуртии, зеленка хабаровских таксистов и возможный дефицит топлива в США: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочую неделю «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире пока вы спали. В сегодняшнюю подборку попали новости о пропаже человека в Удмуртии, происшествии в Хабаровске и возможном дефиците топлива в США.

Пропал человек:

В Кезском районе разыскивают пропавшую женщину 1984 года рождения. Елена Бисерова ушла из дома 27 августа в 9:30 в неизвестном направлении, с того момента вестей от нее нет. Рост 155 см, телосложение среднее. Одета: бежевая кофта, черные штаны, черные галоши. При себе имеет сумку черного цвета.

«Могла уехать на попутке или автобусе в сторону Ижевска, или добраться до ближайших населенных пунктов», - уточнили поисковики.

Зеленоглазое такси:

Полиция проверит инцидент с умывшим пассажиров зеленкой таксистом в Хабаровске. Как сообщает «Интефракс» со ссылкой на старшего специалиста по связям со СМИ управления МВД России по городу Кирилла Блинова, сами пострадавшие девушки в правоохранительные органы не обращались.

«Проводится доследственная проверка по факту размещенного в нескольких популярных пабликах в соцсетях видеоролика. В видео могут иметься признаки противоправного деяния», - сказал Блинов.

Он уточнил, что видео предположительно было снято в Индустриальном районе Хабаровска у одной из остановок общественного транспорта.

Блинов также добавил, что девушки после этого инцидента в полицию не обращались.

В опубликованном в соцсетях ролике запечатлено, как молодой человек заставляет одну из девушек умываться зеленкой. Снято, как он откручивает пузырек с зеленкой и подает его девушке со словами: «будете в YouTubе сегодня».

«Глаза закрывай - натирай! Нормально натирай, не ленись. Ушки тоже потри, чтобы было вас видно – солдатиков», - говорит участник видео.

Девушка после этих слов достает из такси свои вещи, отдает их стоящему спиной парню и плескает себе в лицо зеленку с ладоней. Руки у ее знакомого, взявшего сумку, также в зеленке. На видео есть еще одна девушка с уже полностью измазанным зеленкой лицом.

За кадром звучит женский и мужской смех. Снимающий видео говорит о том, что девушкам надо было в находящийся в нескольких часах езды от Хабаровска город Вяземский. Он сообщает, что пассажирки оказались без денег.

Топлива – нет:

Соединенным Штатам Америки грозит дефицит топлива из-за урагана «Харви», пишет Лайф со ссылкой на зарубежные СМИ. Как сообщает Wall Street Journal, цена за галлон на фьючерсных рынках выросла почти на десять центов до $1,59 за галлон.

Несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов в Хьюстоне вынужденно приостановили свою работу из-за обрушившегося на штат Техас урагана. С учётом того, что доля этих предприятий в топливной системе США составляет 12 процентов, эксперты ожидают дефицит бензина и других горюче-смазочных материалов уже в ближайшие дни.

Компании пока ещё оценивают ущерб, нанесённый стихией. Впрочем, даже если здания и оборудование не пострадали, убытков всё равно не избежать, поскольку Хьюстонский судоходный канал — путь, по которому импортная нефть попадает на предприятия — закрыт из-за непогоды с 25 августа.