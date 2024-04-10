Цокольный этаж жилого дома затопило в Малопургинском районе

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Иваново-Самарское Малопургинского района грунтовыми водами затопило цокольный этаж жилого дома. Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Здание затопило из-за нарушения условий возведения дома — пол этажа построен ниже горизонта грунтовых вод. Кроме того, собственник жилья не подготовил водоотводные канавы.

«Эвакуация не потребовалась, так как есть второй этаж», — написал Александр Деев.

Глава района также сообщил, что уровень воды в реке Иж сейчас составляет 315 см выше ординара.

«Угрозы подтопления жилых домов и хозяйственных построек в Ягане в настоящее время нет», — поделился Александр Деев.

Напомним, председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что за сутки фиксируется небольшой подъём воды. Больше 25 см прибыли только реки Нылга и Адамка.