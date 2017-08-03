Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

Ижевск. Удмуртия. День ВДВ в Удмуртии прошел без происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

Культурно-массовые мероприятия прошли на территории 8 населенных пунктов и городов.

«В мероприятиях приняло участие около 1,9 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Для обеспечения порядка было задействовано 92 сотрудника полиции, 2 сотрудника частной охранной организации и 22 представителя ДНД.

«При проведении праздничных мероприятий на территории Удмуртской Республики нарушений общественного порядка не зарегистрировано», - уточнили в ведомстве.