Запрет на строительство заправки и приемная кампания в вузах: читайте в свежем выпуске «Аргументы и Факты в Удмуртии»

Свежий номер еженедельника «АиФ в Удмуртии» ищите в киосках города.
Ижевск. Удмуртия. Свежий выпуск еженедельника «Аргументы и Факты в Удмуртии» вышел в печать. С 28 июня купить его можно в киосках и магазинах города. В этом номере:
- За что арестовали вице-премьера? Связано ли задержание чиновника с делом Соловьёва?
- Общая победа. Как жители добились запрета на строительство заправки на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской
- В вузах стартовали приемные кампании. Какие специалисты нужны будут завтра, о нюансах поступления в вуз расскажут ректор УдГУ Галина
Мерзлякова, ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Павел Ходырев.