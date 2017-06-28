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      Запрет на строительство заправки и приемная кампания в вузах: читайте в свежем выпуске «Аргументы и Факты в Удмуртии»

      10:08, 28 июня, 2017
      10:08, 28 июня, 2017
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      #СМИ\n#Удмуртия\n#новости
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      Свежий номер еженедельника «АиФ в Удмуртии» ищите в киосках города.

      Ижевск. Удмуртия. Свежий выпуск еженедельника «Аргументы и Факты в Удмуртии» вышел в печать. С 28 июня купить его можно в киосках и магазинах города. В этом номере:

      - За что арестовали вице-премьера? Связано ли задержание чиновника с делом Соловьёва?

      - Общая победа. Как жители добились запрета на строительство заправки на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской

      - В вузах стартовали приемные кампании. Какие специалисты нужны будут завтра, о нюансах поступления в вуз расскажут ректор УдГУ Галина

      Мерзлякова, ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Павел Ходырев.

      10:08, 28 июня, 2017
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      #СМИ\n#Удмуртия\n#новости

       

       

       

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