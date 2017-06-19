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      Проезд по Камскому мосту в Удмуртии станет платным в июле

      14:16, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      14:16, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      563
      0
      #дороги\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Камский мост
      563
      0

      К этому времени планируется завершить все работы.

      Ижевск. Удмуртия. Проезд по Камскому мосту в Удмуртии станет платным в июле. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, к этому времени будут завершены все работы, за исключением рекультивации территории.

      «Внутренняя отделка зданий Пунктов взимания платы, а также прокладка коммуникаций уже завершены, также завершается благоустройство административной территории. Оборудование систем управления дорожным движением, включающие метеостанцию, систему видеонаблюдения и контроля движения, а также оборудование системы взимания платы преимущественно смонтированы, в ближайшее время начнутся пусконаладочные работы», - говорится в сообщении.

      Рекультивацию территории планируется завершить до 1 сентября. К этому же времени подрядчик намерен доделать технологические проезды и вспомогательные сооружения.

      Качество работы проверят специалисты Ростехнадзора и Госстройназдзора, только после этого будет выдано разрешение на ввод моста в эксплуатацию.

      Напомним, официальное открытие моста намечено на 17 июля.

      Концессионное соглашение о строительстве моста через Каму в Удмуртии заключили 1 октября 2013 года. Общая стоимость проекта составила почти 14 млрд рублей. Согласно договоренностям, после окончания строительства мост на 49 лет перейдет концессионеру. Проезд по нему будет платным.

      Общаясь с журналистами в апреле этого года, врио главы Удмуртии Александр Бречалов попросил не воспринимать максимальную планку тарифа как расчетную стоимость проезда.

      Власти региона планировали завершить строительство моста в сентябре 2016 года, затем перенесли открытие на начало ноября, после чего «отодвинули» знаменательную дату еще на пять месяцев, а в конце года власти Удмуртии еще раз уточнили сроки, сместив их до июля 2017 года.

      Движение по мосту открыли 4 ноября 2016 года. Позже Западно-Уральское управление Ростехнадзора России сообщило о незаконности такого решения. 

      В апреле этого года бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали по обвинению в получении взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста. Позже своего поста лишился министр транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Вахромеев. 

      14:16, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      563
      0
      #дороги\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Камский мост

       

       

       

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