К этому времени планируется завершить все работы.

Ижевск. Удмуртия. Проезд по Камскому мосту в Удмуртии станет платным в июле. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, к этому времени будут завершены все работы, за исключением рекультивации территории.

«Внутренняя отделка зданий Пунктов взимания платы, а также прокладка коммуникаций уже завершены, также завершается благоустройство административной территории. Оборудование систем управления дорожным движением, включающие метеостанцию, систему видеонаблюдения и контроля движения, а также оборудование системы взимания платы преимущественно смонтированы, в ближайшее время начнутся пусконаладочные работы», - говорится в сообщении.

Рекультивацию территории планируется завершить до 1 сентября. К этому же времени подрядчик намерен доделать технологические проезды и вспомогательные сооружения.

Качество работы проверят специалисты Ростехнадзора и Госстройназдзора, только после этого будет выдано разрешение на ввод моста в эксплуатацию.

Напомним, официальное открытие моста намечено на 17 июля.

Концессионное соглашение о строительстве моста через Каму в Удмуртии заключили 1 октября 2013 года. Общая стоимость проекта составила почти 14 млрд рублей. Согласно договоренностям, после окончания строительства мост на 49 лет перейдет концессионеру. Проезд по нему будет платным.

Общаясь с журналистами в апреле этого года, врио главы Удмуртии Александр Бречалов попросил не воспринимать максимальную планку тарифа как расчетную стоимость проезда.

Власти региона планировали завершить строительство моста в сентябре 2016 года, затем перенесли открытие на начало ноября, после чего «отодвинули» знаменательную дату еще на пять месяцев, а в конце года власти Удмуртии еще раз уточнили сроки, сместив их до июля 2017 года.

Движение по мосту открыли 4 ноября 2016 года. Позже Западно-Уральское управление Ростехнадзора России сообщило о незаконности такого решения.

В апреле этого года бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали по обвинению в получении взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста. Позже своего поста лишился министр транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Вахромеев.