Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали на 2 месяца

Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Москва. Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали на 2 месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Прямую трансляцию с места событий вел телеканал L!fe.

«Суд постановил арестовать Соловьева Александра Васильевича на 2 месяца до 4 июня 2017 года», - сказал судья во время заседания.

Отметим, что защита бывшего руководителя Удмуртии просила поместить Соловьева под домашний арест, однако суд посчитал, что, в таком случае он может, благодаря своим связям, воспрепятствовать расследованию уголовного дела, скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей, а также угрожать им. Также судья посчитал, что обвиняемый в получении крупной взятки, может уничтожить вещественные доказательства, предметы и документы, имеющие значение для производства уголовного дела.

Также судья заявил, что не имеет сведений о наличии у Соловьева заболеваний, попадающих в разряд тяжелые, что могло бы препятствовать содержанию под стражей.

«Обвиняемый вам понятна суть постановления?», - спросил у Соловьева судья.

«Да», - коротко ответил экс-глава Удмуртской республики, после чего журналистов попросили удалиться из зала суда.

Ранее стало известно, что вина бывшего чиновника подтверждается показаниями другого фигуранта уголовного дела, экс-заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева, находящегося под домашним арестом, который дал «обличительные показания» на своего высокопоставленного тезку.

Напомним, сегодня Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева. В указе было написано, что своего поста руководитель региона лишился из-за утраты доверия. Причиной к столь кардинальным изменениям послужило задержание Соловьева.

Утором 4 апреля чиновника в сопровождении силовиков доставили в Москву. Его обвинили в получении взятки в размере 139 млн рублей. В течение дня обыски также прошли в Миндортрансе Удмуртии. Эту информацию подтвердил глава ведомства Виктор Вахромеев.

Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. Бречалов является секретарем Общественной палаты России и сопредседателем центрального штаба ОНФ.