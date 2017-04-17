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      Удмуртия в минуту: клип про Бречалова и отставка главы Воткинского района

      18:06, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:06, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      559
      0
      #ФСБ\n#Александр Соловьев\n#оружие\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#ВРИО\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
      559
      0

      Обзор самых интересных новостей понедельника, 17 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей Симонихи переселят из полуразрушенных домов в общежитие в Сарапуле. В городе запускают свою программу переселения из ветхого жилья. Чтобы решить жилищный вопрос понадобится 300 млн рублей.

      Удмуртия в минуту: клип про Бречалова и отставка главы Воткинского района

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Новая отставка

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что руководитель Воткинского района Андрей Русинов подал в отставку. Сделал он это по собственному желанию из-за жалоб на строительство дорог в районе.

      Хочу домой

      Защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва просит отпустить его из СИЗО под домашний арест. Суд рассмотрит апелляцию 24 апреля.

      Наторговались

      Торговцы оружием в Ижевске получили четыре года тюрьмы на двоих. Преступников задержали в июле прошлого года сотрудники ФСБ по Удмуртии.

      Врио в массы

      В Ижевске сочинили песню и сняли клип про врио главы Удмуртии Александра Бречалова. В нем говорится о любви нового руководителя к спорту и соцсетям.

      18:06, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      559
      0
      #ФСБ\n#Александр Соловьев\n#оружие\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#ВРИО\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
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