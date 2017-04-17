Обзор самых интересных новостей понедельника, 17 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Симонихи переселят из полуразрушенных домов в общежитие в Сарапуле. В городе запускают свою программу переселения из ветхого жилья. Чтобы решить жилищный вопрос понадобится 300 млн рублей.

Удмуртия в минуту: клип про Бречалова и отставка главы Воткинского района Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Новая отставка

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что руководитель Воткинского района Андрей Русинов подал в отставку. Сделал он это по собственному желанию из-за жалоб на строительство дорог в районе.

Хочу домой

Защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва просит отпустить его из СИЗО под домашний арест. Суд рассмотрит апелляцию 24 апреля.

Наторговались

Торговцы оружием в Ижевске получили четыре года тюрьмы на двоих. Преступников задержали в июле прошлого года сотрудники ФСБ по Удмуртии.

Врио в массы

В Ижевске сочинили песню и сняли клип про врио главы Удмуртии Александра Бречалова. В нем говорится о любви нового руководителя к спорту и соцсетям.