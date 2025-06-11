Воткинск. Удмуртия. В Воткинске осудили директора МУП «Теплосервис». Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в 2022 году 54-летний подсудимый заключил с ООО «УГК-монтаж» фиктивные договора на проведение аварийно-восстановительных работ на теплосетях Воткинска. Отмечается, что в данной коммерческой организации работает родственник злоумышленника. Также на момент заключения договоров работы уже были выполнены специалистами МУП «Теплосервис». В результате «УГК-монтаж» получила более 560 тыс. рублей, затем эту сумму передали обвиняемому, а он использовал деньги в личных целях.

Преступную деятельность директора воткинского МУП «Теплосервис» удалось пресечь. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения»).

По данным судейского сообщества Удмуртии, в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. 11 июня 2025 года Воткинский районный суд Удмуртии приговорил подсудимого к трём годам лишения свободы, а затем заменил наказание на выполнение принудительных работ в течение трёх лет. Также из зарплаты осуждённого будут удерживаться 5% в доход государства.