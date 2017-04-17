Жителей Симонихи переселят в общежитие в Сарапуле

Об этом заявил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Жителей поселка Симонихи переселят в общежитие в Сарапуле. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил на совещании органов госвласти Удмуртии Александр Бречалов.

«Вы же нашли второй этаж общежития неиспользуемый, которое можно, вложив небольшие средства, использовать для комфортного нормального жилья – нашли. Чего же мы тогда ждем. У нас люди живут в таких условиях. Обращаюсь к главам муниципальных образований. Не надо выставлять счет республике. 200 тыс. или 300 тыс. там надо – не работает. Изыскивайте возможности», - сказал Бречалов.

По словам главы Сарапула Александра Ессена, по данным на 1 апреля 2017 года в Сарапуле после 1 января 2012 года признаны аварийными и подлежащими сносу 31 многоквартирный дом. Их общая площадь составляет 7 тыс. кв. м.

«Что касается Симонихи, здесь расположено 12 многоквартирных домов – это дополнительно к тем цифрам, которые я назвал выше. Их общая площадь составляет коло 3 тыс. кв м. Оценочный объем средств на решение всех вопросов, озвученных исходя из этих цифр, составляет более 300 млн рублей. А расселяемая площадь порядка 10 тыс. кв м», - сказал Ессен.

Напомним, ранее стало известно, что Сарапул разработает свою программу по переселению граждан из ветхого жилья. До этого в полуразрушенном поселке, о котором на форуме ОНФ доложили Путину, побывал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.