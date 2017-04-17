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      Ижевский суд вынес приговор торговцам оружием из Москвы

      16:31, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      16:31, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      227
      0
      #ФСБ\n#оружие\n#Ижевск\n#видео\n#Москва\n#суд\n#происшествие
      Фото: Пресс-служба УФСБ по Удмуртии
      227
      0

      Злоумышленники признали свою вину.

      Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор торговцам оружием из Москвы. Мужчины получили четыре года лишения свободы на двоих, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

      Злоумышленников задержали в июле 2016 года. Выяснилось, что 46-летние мужчины купили и привезли в Удмуртию пистолеты ПСМ и ПММ, пистолет-пулемет RAK и 69 боеприпасов различных калибров. Из автомобиля одного из задержанных также были изъяты пистолет-пулемет и 40 патронов. Оружие осужденные намеревались продать.

      4 года тюрьмы на двоих получили жители Ижевска за незаконную продажу оружия

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-17.


      В ходе расследовании возбужденного против мужчин уголовного дела силовики ликвидировали в Москве  нелегальную мастерскую, изъяли 12 единиц огнестрельного оружия и 625 боеприпасов различных калибров.

      Подсудимые полностью признали свою вину. Суд приговорил младшего из злоумышленников к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Старший из подельников проведет 1 год 6 месяце в колонии общего режима.

      16:31, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      227
      0
      #ФСБ\n#оружие\n#Ижевск\n#видео\n#Москва\n#суд\n#происшествие
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