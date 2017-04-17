Ижевский суд вынес приговор торговцам оружием из Москвы

Злоумышленники признали свою вину.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор торговцам оружием из Москвы. Мужчины получили четыре года лишения свободы на двоих, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Злоумышленников задержали в июле 2016 года. Выяснилось, что 46-летние мужчины купили и привезли в Удмуртию пистолеты ПСМ и ПММ, пистолет-пулемет RAK и 69 боеприпасов различных калибров. Из автомобиля одного из задержанных также были изъяты пистолет-пулемет и 40 патронов. Оружие осужденные намеревались продать.

4 года тюрьмы на двоих получили жители Ижевска за незаконную продажу оружия Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-17.

В ходе расследовании возбужденного против мужчин уголовного дела силовики ликвидировали в Москве нелегальную мастерскую, изъяли 12 единиц огнестрельного оружия и 625 боеприпасов различных калибров.



Подсудимые полностью признали свою вину. Суд приговорил младшего из злоумышленников к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Старший из подельников проведет 1 год 6 месяце в колонии общего режима.