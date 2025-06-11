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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Воткинска устроил два пожара за сутки из-за неосторожного курения

14:31, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Воткинска устроил два пожара за сутки из-за неосторожного курения
14:31, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1638
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
1638
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Первое возгорание мужчина ликвидировал сам. 

Воткинск. Удмуртия. В квартире на улице Энтузиастов в Воткинске за сутки произошло два возгорания по вине хозяина жилья. Оба возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём при курении, сообщили в МЧС Удмуртии.

Первый пожар случился ночью: загорелась одежда, но мужчина самостоятельно потушил огонь, который успел охватить лишь пол квадратного метра. Но уже днём ситуация повторилась в более серьёзных масштабах – вспыхнули диван и отделка квартиры. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, но огонь повредил уже 38 «квадратов».

Как установили специалисты, причиной обоих возгораний стало курение владельца квартиры. К счастью, обошлось без жертв.

 

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14:31, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1638
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар