Воткинск. Удмуртия. В квартире на улице Энтузиастов в Воткинске за сутки произошло два возгорания по вине хозяина жилья. Оба возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём при курении, сообщили в МЧС Удмуртии.

Первый пожар случился ночью: загорелась одежда, но мужчина самостоятельно потушил огонь, который успел охватить лишь пол квадратного метра. Но уже днём ситуация повторилась в более серьёзных масштабах – вспыхнули диван и отделка квартиры. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, но огонь повредил уже 38 «квадратов».

Как установили специалисты, причиной обоих возгораний стало курение владельца квартиры. К счастью, обошлось без жертв.