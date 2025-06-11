Воткинск. Удмуртия. Добровольцы поисково-спасательного отряда Воткинска ночью 11 июня смогли отыскать потерявшуюся пенсионерку. Об этом сообщает в сообществе «ПСО Север».

10 июня в 18:00 пожилая женщина ушла в неизвестном направлении и пропала. Её нашли только ночью в 02:07. Как сообщают поисковики, чаще других волонтёрам приходится искать именно пожилых людей с ментальными нарушениями, которые теряются как в городе, так и в лесах.

С возрастом некоторые люди теряют память и способность ориентироваться в пространстве. Чем дольше они находятся вне дома, тем больше забываются из-за стресса, отсутствия лекарств, физического и эмоционального дискомфорта.

Для поиска таких людей разработан свой алгоритмом действия: распространение ориентировок, обзвон больниц, патрулирование района пропажи, а также поиск в тех местах, где пропавший проживал или работал раньше.

«Иногда заявители не понимают, почему мы спрашиваем, где пропавший работал и жил долгое время назад, но это очень важный вопрос: люди с возрастными ментальными отклонениями часто забывают, где живут сейчас, и начинают считать, что им нужно туда, где они жили 20, 30 и более лет назад, едут на работу, где уже давно не работают», – сообщают волонтёры.

Добровольцы также поделились советами для тех людей, чьи родственники страдают потерей памяти. По их словам, при первых признаках деменции у пожилого человека, стоит уделить этому серьёзное внимание.

На всю одежду можно прикрепить метки с данными человека, его диагнозом и контактами родственников. В карманы также можно разложить записки со всей необходимой информацией.

Существуют также умные часы с gps-трекером, с помощью которых пожилой человек сможет позвонить вам, нажав одну кнопку. Однако в таком случае необходимо всегда следить, чтобы часы были заряжены и чтобы пенсионер их при выходе из дома. Ещё один вариант – несъёмный браслет с трекером.

Также на телефон вашего родственника можно подключить услугу оператора по определению местоположения или установить приложения, которое будет посылать вам его геолокацию.

Если пожилой человек живёт один, то можно попросить его созваниваться с вами перед выходом из дома. Также можно выработать привычку созваниваться каждый день в определённое время.

И главное – если человек пропал, не ждите. Сразу же подавайте заявление в полицию и обращайтесь за помощью к волонтёрам.

Напомним, ранее добровольцы спасательных отрядов сообщали, что в Удмуртии стали чаще пропадать дети и подростки.