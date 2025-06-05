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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Воткинске теперь предоставляют бесплатную социальную няню

16:00, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске теперь предоставляют бесплатную социальную няню
16:00, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
516
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#семья\n#услуга\n#няня
Источник фото: unsplash.com (Claudio Poggio)
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Услугой можно воспользоваться до 4 часов в день.

Воткинск. Удмуртия. В июне в Воткинске стартовал проект «Социальная няня» (18+). Об этом сообщает администрация города. 

В рамках проекта студенческие, молодые и многодетные семьи, а также семьи участников СВО и одинокие родители могут воспользоваться бесплатной услугой «Социальная няня». 

Специально обученный человек будет до 4 часов в день помогать родителям присматривать за детьми до 3 лет включительно. Няню можно вызвать на дом или во время прогулки. 

Более подробную информацию можно узнать в кабинете №9 в здании на улице Юбилейной, 2 а или по телефону 8(34145) 54489. 

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16:00, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
516
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#семья\n#услуга\n#няня