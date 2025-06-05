Услугой можно воспользоваться до 4 часов в день.
Воткинск. Удмуртия. В июне в Воткинске стартовал проект «Социальная няня» (18+). Об этом сообщает администрация города.
В рамках проекта студенческие, молодые и многодетные семьи, а также семьи участников СВО и одинокие родители могут воспользоваться бесплатной услугой «Социальная няня».
Специально обученный человек будет до 4 часов в день помогать родителям присматривать за детьми до 3 лет включительно. Няню можно вызвать на дом или во время прогулки.
Более подробную информацию можно узнать в кабинете №9 в здании на улице Юбилейной, 2 а или по телефону 8(34145) 54489.
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