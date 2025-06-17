Воткинск. Удмуртия. В Воткинске могут полностью запретить прокат электросамокатов, если кикшеринговая компания не организует работу в соответствии с правилами. Об этом 17 июня рассказал глава города Алексей Заметаев в ходе своего прямого эфира.

Одна из жительниц Воткинска пожаловалась главе на то, что в городе везде раскиданы электросамокаты, и попросила решить этот вопрос.

Напомним, в мае в Воткинске появились электросамокаты одной из кикшеринговых компаний. Их расставили прямо на тротуарах, что возмутило некоторых горожан. Алексей Заметаев пояснил во время прямого эфира 21 мая, что компания начала работать в городе без согласования с мэрией. Он поставил задачу утвердить места парковок и предоставить соглашение о взаимодействии. Если администрацию города всё устроит, разрешение на работу прокатчикам самокатов будет выдано. Однако с тех пор ничего сделано не было.

Алексей Заметаев отметил, что по самокатам возникает много вопросов, потому что они пользуются большим спросом.

«В прошлый эфир я уже говорил, что владельцы не спешат идти на контакт, разрешать проблемы. Сегодня я в очередной раз поставил задачу своим заместителям, чтобы решили вопрос с руководителями компании. Либо они организуют работу так, как положено, либо мы всё-таки запретим такой вид бизнеса в нашем городе», – рассказал глава города.

Он также добавил, что дал срок в две недели для решения этой проблемы. В случае, если проблема не будет решена, прокат самокатов в Воткинске могут запретить.

Напомним, 11 июня подросток на электросамокате сбил 13-летнюю девочку на набережной Воткинского пруда. Пешехода доставили в больницу.