Воткинск. Удмуртия. В год 185-летия Петра Чайковского в Воткинске открыли избирательный участок имени композитора. Об этом сообщает администрация Воткинска в социальных сетях.

Как сообщает Избирком Удмуртии, там поддержали совместную инициативу городских властей и жителей Воткинска о присвоении городскому избирательному участку № 6/07 имени уроженца города Петра Ильича Чайковского. Помещение для голосования будет располагаться в здании Воткинской детской школы искусств №1 им. П. И. Чайковского. Стоит отметить, что саму школу открыли 85 лет назад в год 100-летия знаменитого земляка.

Избиратели придут на этот участок в единый день голосования 14 сентября, когда будут определять новый состав городской думы Воткинска.