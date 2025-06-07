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В Воткинске открыли избирательный участок имени композитора Чайковского

14:14, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Воткинске открыли избирательный участок имени композитора Чайковского
14:14, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
85
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#Воткинск\n#Избирательная комиссия Удмуртии\n#185-летие Чайковского\n#Пётр Ильич Чайковский
Источник фото: Администрация Воткинска
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Он расположен в здании детской школы искусств №1 им. П. И. Чайковского.

Воткинск. Удмуртия. В год 185-летия Петра Чайковского в Воткинске открыли избирательный участок имени композитора. Об этом сообщает администрация Воткинска в социальных сетях. 

Как сообщает Избирком Удмуртии, там поддержали совместную инициативу городских властей и жителей Воткинска о присвоении городскому избирательному участку № 6/07 имени уроженца города Петра Ильича Чайковского. Помещение для голосования будет располагаться в здании Воткинской детской школы искусств №1 им. П. И. Чайковского. Стоит отметить, что саму школу открыли 85 лет назад в год 100-летия знаменитого земляка. 

Избиратели придут на этот участок в единый день голосования 14 сентября,  когда будут определять новый состав городской думы Воткинска.

 

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14:14, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
85
0
#Воткинск\n#Избирательная комиссия Удмуртии\n#185-летие Чайковского\n#Пётр Ильич Чайковский