Ижевск. Удмуртия. Добровольцы поисково-спасательных отрядов в июне фиксируют учащение пропажи детей и подростков в Удмуртии. Об этом сообщается в ПСО Воткинск.

Поисковики связывают эту тенденцию с началом летних каникул и увеличением безнадзорности детей. Только за прошедшие выходные в республике пропали десять несовершеннолетних.

Благодаря добровольцам поисково-спасательных отрядов, сотрудникам полиции и неравнодушным гражданам все они были найдены и благополучно доставлены домой.

Одного из пропавших подростков в Воткинском районе пытались вывезти за пределы поиска на машине. Благодаря слаженным действиям волонтёров и сотрудников полиции, автомобиль удалось остановить на одной из полевых дорог.

Также участились случаи ухода из дома пожилых людей, страдающих потерей памяти. Старики уходят, в том числе с дачных участков в лес, что осложняет их поиски. В связи с этим поисковики напоминают гражданам о важности контроля за своими близкими.

В целях профилактики безвестных исчезновений можно устанавливать в смартфоны подростков программы родительского контроля, в ситуации с пожилыми людьми можно использовать маячки и gps-трекеры, которые легко помещаются в одежду или обувь.