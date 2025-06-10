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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии стали чаще пропадать дети и подростки

08:30, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии стали чаще пропадать дети и подростки
08:30, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
251
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#поисковики\n#добровольцы\n#поиск детей\n#поиск людей\n#дети\n#пожилые
Источник фото: Поисково-спасательные отряды Удмуртии
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За прошедшие выходные было зафиксировано десять подобных случаев.

Ижевск. Удмуртия. Добровольцы поисково-спасательных отрядов в июне фиксируют учащение пропажи детей и подростков в Удмуртии. Об этом сообщается в ПСО Воткинск.

Поисковики связывают эту тенденцию с началом летних каникул и увеличением безнадзорности детей. Только за прошедшие выходные в республике пропали десять несовершеннолетних.

Благодаря добровольцам поисково-спасательных отрядов, сотрудникам полиции и неравнодушным гражданам все они были найдены и благополучно доставлены домой.

Одного из пропавших подростков в Воткинском районе пытались вывезти за пределы поиска на машине. Благодаря слаженным действиям волонтёров и сотрудников полиции, автомобиль удалось остановить на одной из полевых дорог.

Также участились случаи ухода из дома пожилых людей, страдающих потерей памяти. Старики уходят, в том числе с дачных участков в лес, что осложняет их поиски. В связи с этим поисковики напоминают гражданам о важности контроля за своими близкими.

В целях профилактики безвестных исчезновений можно устанавливать в смартфоны подростков программы родительского контроля, в ситуации с пожилыми людьми можно использовать маячки и gps-трекеры, которые легко помещаются в одежду или обувь.

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08:30, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
251
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#поисковики\n#добровольцы\n#поиск детей\n#поиск людей\n#дети\n#пожилые