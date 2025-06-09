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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На 60-м году жизни скончался профессор ИжГТУ

17:13, 09 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На 60-м году жизни скончался профессор ИжГТУ
17:13, 09 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#Воткинск\n#ИжГТУ\n#ученый\n#некролог
Источник фото: пресс-служба ИжГТУ
104
0

Александр Валентинович Репко преподавал в Воткинском филиале вуза.

Воткинск. Удмуртия. На 60-м году из жизни ушёл профессор Воткинского филиала ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Александр Валентинович Репко. Об этом сообщает пресс-служба ижевского технического университета.

«Благодаря своей профессиональной компетентности, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам, ответственности, доброжелательности и жизненному оптимизму Александр Валентинович всегда пользовался у коллег, сотрудников и студентов заслуженным авторитетом, уважением и любовью», — прокомментировали в университете уход из жизни доктора технических наук.

Прощание с Александром Валентиновичем пройдёт 10 июня в 11:00 в Благовещенском соборе Воткинска (6+).

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17:13, 09 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#Воткинск\n#ИжГТУ\n#ученый\n#некролог