Воткинск. Удмуртия. На 60-м году из жизни ушёл профессор Воткинского филиала ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Александр Валентинович Репко. Об этом сообщает пресс-служба ижевского технического университета.

«Благодаря своей профессиональной компетентности, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам, ответственности, доброжелательности и жизненному оптимизму Александр Валентинович всегда пользовался у коллег, сотрудников и студентов заслуженным авторитетом, уважением и любовью», — прокомментировали в университете уход из жизни доктора технических наук.

Прощание с Александром Валентиновичем пройдёт 10 июня в 11:00 в Благовещенском соборе Воткинска (6+).