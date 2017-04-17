Защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьева просит изменить меру пресечения на домашний арест

Апелляцию на арест бывшего руководителя региона рассмотрят 24 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, который сейчас находится в СИЗО по обвинению во взятке в крупном размере, просит изменить меру пресечения на домашний арест. Как сообщает «Интерфакс», апелляцию на арест рассмотрят через неделю 24 апреля в Мосгорсуде.

«Суд 24 апреля рассмотрит нашу апелляционную жалобу на арест моего подзащитного», - сказала агентству адвокат Соловьева Галина Гамбург.

Напомним, что бывшего руководителя Удмуртии задержали 4 апреля по обвинению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву. Позже Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева.

По решению Басманного суда Москвы Соловьев помещен под арест на 2 месяца.