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      Защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьева просит изменить меру пресечения на домашний арест

      12:37, 17 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      12:37, 17 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      1379
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#суд.\n#задержание\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: LIFE
      1379
      0

      Апелляцию на арест бывшего руководителя региона рассмотрят 24 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, который сейчас находится в СИЗО по обвинению во взятке в крупном размере, просит изменить меру пресечения на домашний арест. Как сообщает «Интерфакс», апелляцию на арест рассмотрят через неделю 24 апреля в Мосгорсуде.

      «Суд 24 апреля рассмотрит нашу апелляционную жалобу на арест моего подзащитного», - сказала агентству адвокат Соловьева Галина Гамбург.

      Напомним, что бывшего руководителя Удмуртии задержали 4 апреля по обвинению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву. Позже Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

      Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

      В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева.

      По решению Басманного суда Москвы Соловьев помещен под арест на 2 месяца

      12:37, 17 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      1379
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#суд.\n#задержание\n#задержание Александра Соловьева
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