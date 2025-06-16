Воткинск. Удмуртия. Званием «Почётный гражданин Воткинска» наградили спортсменку из Воткинска Надежду Пушпашеву. Об этом сообщает администрация Воткинска.

Надежда Пушпашева является трёхкратным победителем и призёром международных соревнований и чемпионатов России по настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Также она выиграла серебро на Чемпионате мира и бронзу на Паралимпиаде в Токио.

15 июня глава Воткинска Алексей Заметаев вручил Надежде Пушпашевой свидетельство и наградную ленту «Почётный гражданин города Воткинска».