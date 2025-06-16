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Теннисистка Надежда Пушпашева стала почётным гражданином Воткинска

11:32, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Теннисистка Надежда Пушпашева стала почётным гражданином Воткинска
11:32, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
102
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#награда
Источник фото: администрация Воткинска
102
0

Ей торжественно вручили свидетельство о присвоении звания 15 июня.

Воткинск. Удмуртия. Званием «Почётный гражданин Воткинска» наградили спортсменку из Воткинска Надежду Пушпашеву. Об этом сообщает администрация Воткинска. 

Надежда Пушпашева является трёхкратным победителем и призёром международных соревнований и чемпионатов России по настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Также она выиграла серебро на Чемпионате мира и бронзу на Паралимпиаде в Токио. 

15 июня глава Воткинска Алексей Заметаев вручил Надежде Пушпашевой свидетельство и наградную ленту «Почётный гражданин города Воткинска». 

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11:32, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
102
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#награда