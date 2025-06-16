Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии перекроют для движения машин участок дороги «Сарапул – Воткинск» на время проведения соревнований по велоспорту (18+). Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Соревнования пройдут 17 июня с 10:00 до 16:00. Дорогу перекроют от моста за деревней Докша до поворота на село Перевозное.

«Объезд участка автодороги «Сарапул – Воткинск» во время закрытия движения возможен по автодороге «Ижевск – Воткинск» и «Воткинск – Чайковский», – говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.