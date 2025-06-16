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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Из-за велосоревнований в Удмуртии перекроют движение на участке дороги «Сарапул – Воткинск»

14:20, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Из-за велосоревнований в Удмуртии перекроют движение на участке дороги «Сарапул – Воткинск»
14:20, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Воткинск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#перекрытие дорог
Источник фото: unsplash.com (Brent Olson)
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Движение будет закрыто 17 июня с 10:00 до 16:00.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии перекроют для движения машин участок дороги «Сарапул – Воткинск» на время проведения соревнований по велоспорту (18+). Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Соревнования пройдут 17 июня с 10:00 до 16:00. Дорогу перекроют от моста за деревней Докша до поворота на село Перевозное.

«Объезд участка автодороги «Сарапул – Воткинск» во время закрытия движения возможен по автодороге «Ижевск – Воткинск» и «Воткинск – Чайковский», – говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

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14:20, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
9
0
#Воткинск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#перекрытие дорог