Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев обратил внимание горожан на то, что растительные отходы и ветки не являются твёрдыми коммунальными отходами, и поэтому не вывозятся с контейнерных площадок. Об этом он рассказал во время прямого эфира 17 июня.

Множество вопросов поступило в адрес главы Воткинска по поводу гор растительного мусора и веток, которые скопились у контейнерных площадок.

«Говорят: вы превратили город в свалку. Не я превратил город в свалку. Все мы вместе превратили город в свалку», – начал мэр.

По словам главы Воткинска, за последние 15 дней из города было вывезено 660 кубометров растительных отходов.

Он обратил внимание горожан, что порубочные остатки, спиленные деревья, разобранные бани и даже разобранные дома не являются коммунальными отходами.

«Для вывоза строительного мусора есть специализированные организации, для этого нужно сделать определённые заявки, чтобы у вас из дома это забрали. На сегодня, весь этот крупногабаритный мусор, который не относится к ТКО, не забирает региональный оператор, вывоз этого мусора не входит в наши платежи», – делится глава Воткинска.

Он отметил, что такой мусор можно вывезти на бывшую свалку, где организована его перегрузка, или его можно утилизировать самостоятельно.

«Все растительные остатки, все порубочные остатки: либо вы их мелко крошите и складываете в мешки и контейнеры, либо утилизируете у себя на территории. Никогда такого не было, чтобы мы из частных домов вывозили такие горы порубочных остатков», – рассказывает мэр.

То же самое относится и к управляющим компаниям. Они сами должны организовывать вывоз мусора, собранного с придомовых территорий.

В ближайшее время планируется установить таблички на контейнерных площадках с разъяснениями по этому поводу. Также Алексей Заметаев пригрозил тем, что вскоре в городе начнут наказывать жителей за складирование строительного мусора на контейнерных площадках.