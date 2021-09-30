Во всех муниципальных округах Удмуртии избраны главы советов депутатов

В 14 районах прежние руководители были переизбраны.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли первые организационные сессии во всех 25 муниципальных округах, во время которых избирались председатели окружных советов депутатов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Новые председатели были избраны в 11 районах: Алнашский, Глазовский, Граховский, Кезский, Ярский, Киясовский, Игринский, Каракулинский, Балезинский, Камбарский и Воткинский. В остальных 14 округах были переизбраны прежние руководители.

Список избранных председетелей:

МО «Алнашский район» — 24 сентября избрана Майкова Вера Петровна; МО «Балезинский район» — 28 сентября избран Булдаков Сергей Климентьевич; МО «Вавожский район» — 30 сентября избран Шишкин Александр Александрович; МО «Воткинский район» — 29 сентября избрана Ярко Марина Валентиновна; МО «Глазовский район» — 24 сентября избран Буров Сергей Леонидович; МО «Граховский район» — 27 сентября избрана Трефилова Роза Александровна; МО «Дебёсский район» — 24 сентября избрана Степанова Ольга Рафаиловна; МО «Завьяловский район» — 24 сентября избрана Дудырева Татьяна Николаевна; МО «Игринский район» — 28 сентября избран Зонов Олег Николаевич; МО «Камбарский район» — 29 сентября избрана Ижболдина Елизавета Моисеевна; МО «Каракулинский район» — 28 сентября избран Коростин Леонард Леонидович; МО «Кезский район» — 27 сентября избран Миронов Дмитрий Леонидович; МО «Кизнерский район» — 24 сентября избран Андреев Вениамин Петрович; МО «Киясовский район» — 28 сентября избран Сибиряков Иван Михайлович; МО «Красногорский район» — 24 сентября избран Прокашев Игорь Борисович; МО «Малопургинский район» — 27 сентября избран Москвин Василий Ермолаевич; МО «Можгинский район» — 23 сентября избрана Королькова Галина Петровна; МО «Сарапульский район» — 28 сентября избрана Шеронова Людмила Петровна МО «Селтинский район» — 24 сентября избран Однолько Александр Николаевич; МО «Сюмсинский район» — 27 сентября избран Пантюхин Анатолий Леонидович; МО «Увинский район» — 24 сентября избрана Митрюкова Ирина Александровна; МО «Шарканский район» — 25 сентября избран Орлов Дмитрий Леонидович; МО «Юкаменский район» — 27 сентября избран Абашев Булат Азатович; МО «Якшур-Бодьинский район» — 29 сентября избран Поторочин Сергей Валерьянович; МО «Ярский район» — 25 сентября избран Щепин Сергей Александрович.

«Законы, регламентирующие объединение муниципальных образований, образованных на территории 25 районов республики и наделённых статусом сельских поселений, и создание 25 новых муниципальных округов, были приняты Государственным Советом в марте 2021 года. <…> Изменения нацелены на более оперативное принятие важных для людей решений, они позволят решить кадровые вопросы в части организации депутатской деятельности, повысят ответственность глав округов», — говорится в сообщении Госсовета.