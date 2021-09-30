Во всех муниципальных округах Удмуртии избраны главы советов депутатов

В 14 районах прежние руководители были переизбраны.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли первые организационные сессии во всех 25 муниципальных округах, во время которых избирались председатели окружных советов депутатов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.
Новые председатели были избраны в 11 районах: Алнашский, Глазовский, Граховский, Кезский, Ярский, Киясовский, Игринский, Каракулинский, Балезинский, Камбарский и Воткинский. В остальных 14 округах были переизбраны прежние руководители.
Список избранных председетелей:
- МО «Алнашский район» — 24 сентября избрана Майкова Вера Петровна;
- МО «Балезинский район» — 28 сентября избран Булдаков Сергей Климентьевич;
- МО «Вавожский район» — 30 сентября избран Шишкин Александр Александрович;
- МО «Воткинский район» — 29 сентября избрана Ярко Марина Валентиновна;
- МО «Глазовский район» — 24 сентября избран Буров Сергей Леонидович;
- МО «Граховский район» — 27 сентября избрана Трефилова Роза Александровна;
- МО «Дебёсский район» — 24 сентября избрана Степанова Ольга Рафаиловна;
- МО «Завьяловский район» — 24 сентября избрана Дудырева Татьяна Николаевна;
- МО «Игринский район» — 28 сентября избран Зонов Олег Николаевич;
- МО «Камбарский район» — 29 сентября избрана Ижболдина Елизавета Моисеевна;
- МО «Каракулинский район» — 28 сентября избран Коростин Леонард Леонидович;
- МО «Кезский район» — 27 сентября избран Миронов Дмитрий Леонидович;
- МО «Кизнерский район» — 24 сентября избран Андреев Вениамин Петрович;
- МО «Киясовский район» — 28 сентября избран Сибиряков Иван Михайлович;
- МО «Красногорский район» — 24 сентября избран Прокашев Игорь Борисович;
- МО «Малопургинский район» — 27 сентября избран Москвин Василий Ермолаевич;
- МО «Можгинский район» — 23 сентября избрана Королькова Галина Петровна;
- МО «Сарапульский район» — 28 сентября избрана Шеронова Людмила Петровна
- МО «Селтинский район» — 24 сентября избран Однолько Александр Николаевич;
- МО «Сюмсинский район» — 27 сентября избран Пантюхин Анатолий Леонидович;
- МО «Увинский район» — 24 сентября избрана Митрюкова Ирина Александровна;
- МО «Шарканский район» — 25 сентября избран Орлов Дмитрий Леонидович;
- МО «Юкаменский район» — 27 сентября избран Абашев Булат Азатович;
- МО «Якшур-Бодьинский район» — 29 сентября избран Поторочин Сергей Валерьянович;
- МО «Ярский район» — 25 сентября избран Щепин Сергей Александрович.
«Законы, регламентирующие объединение муниципальных образований, образованных на территории 25 районов республики и наделённых статусом сельских поселений, и создание 25 новых муниципальных округов, были приняты Государственным Советом в марте 2021 года. <…> Изменения нацелены на более оперативное принятие важных для людей решений, они позволят решить кадровые вопросы в части организации депутатской деятельности, повысят ответственность глав округов», — говорится в сообщении Госсовета.