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Во всех муниципальных округах Удмуртии избраны главы советов депутатов

14:40, 30 сентября, 2021
Юрий Абашев
Во всех муниципальных округах Удмуртии избраны главы советов депутатов
14:40, 30 сентября, 2021
Юрий Абашев
348
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#депутаты
Фото: ИА «СУСАНИН»
348
0

В 14 районах прежние руководители были переизбраны.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли первые организационные сессии во всех 25 муниципальных округах, во время которых избирались председатели окружных советов депутатов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Новые председатели были избраны в 11 районах: Алнашский, Глазовский, Граховский, Кезский, Ярский, Киясовский, Игринский, Каракулинский, Балезинский, Камбарский и Воткинский. В остальных 14 округах были переизбраны прежние руководители.

Список избранных председетелей:

  1. МО «Алнашский район» — 24 сентября избрана Майкова Вера Петровна;
  2. МО «Балезинский район» — 28 сентября избран Булдаков Сергей Климентьевич;
  3. МО «Вавожский район» — 30 сентября избран Шишкин Александр Александрович;
  4. МО «Воткинский район» — 29 сентября избрана Ярко Марина Валентиновна;
  5. МО «Глазовский район» — 24 сентября избран Буров Сергей Леонидович;
  6. МО «Граховский район» — 27 сентября избрана Трефилова Роза Александровна;
  7. МО «Дебёсский район» — 24 сентября избрана Степанова Ольга Рафаиловна;
  8. МО «Завьяловский район» — 24 сентября избрана Дудырева Татьяна Николаевна;
  9. МО «Игринский район» — 28 сентября избран Зонов Олег Николаевич;
  10. МО «Камбарский район» — 29 сентября избрана Ижболдина Елизавета Моисеевна;
  11. МО «Каракулинский район» — 28 сентября избран Коростин Леонард Леонидович;
  12. МО «Кезский район» — 27 сентября избран Миронов Дмитрий Леонидович;
  13. МО «Кизнерский район» — 24 сентября избран Андреев Вениамин Петрович;
  14. МО «Киясовский район» — 28 сентября избран Сибиряков Иван Михайлович;
  15. МО «Красногорский район» — 24 сентября избран Прокашев Игорь Борисович;
  16. МО «Малопургинский район» — 27 сентября избран Москвин Василий Ермолаевич;
  17. МО «Можгинский район» — 23 сентября избрана Королькова Галина Петровна;
  18. МО «Сарапульский район» — 28 сентября избрана Шеронова Людмила Петровна
  19. МО «Селтинский район» — 24 сентября избран Однолько Александр Николаевич;
  20. МО «Сюмсинский район» — 27 сентября избран Пантюхин Анатолий Леонидович;
  21. МО «Увинский район» — 24 сентября избрана Митрюкова Ирина Александровна;
  22. МО «Шарканский район» — 25 сентября избран Орлов Дмитрий Леонидович;
  23. МО «Юкаменский район» — 27 сентября избран Абашев Булат Азатович;
  24. МО «Якшур-Бодьинский район» — 29 сентября избран Поторочин Сергей Валерьянович;
  25. МО «Ярский район» — 25 сентября избран Щепин Сергей Александрович.

«Законы, регламентирующие объединение муниципальных образований, образованных на территории 25 районов республики и наделённых статусом сельских поселений, и создание 25 новых муниципальных округов, были приняты Государственным Советом в марте 2021 года. <…> Изменения нацелены на более оперативное принятие важных для людей решений, они позволят решить кадровые вопросы в части организации депутатской деятельности, повысят ответственность глав округов», — говорится в сообщении Госсовета.

14:40, 30 сентября, 2021
Юрий Абашев
348
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#депутаты
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