Олеся Редькина не смогла стать депутатом Госдумы от Удмуртии из-за обвинения в коррупции

Киров. Олесю Редькину, которая должна была занять место депутата Госдумы России от Удмуртии и Кировской области, обвинили в коррупционных преступлениях и задержали на 48 часов. Об этом сообщает издание «ГОРОДКИРОВ.RU».

Напомним, в начале ноября стало известно, что освободившееся место Вадима Белоусова может занять Олеся Редькина — главврач Кировской инфекционной больницы и депутат областного Заксобрания.

В среду, 22 ноября, уже покинув эти посты, она должна была получить мандат депутата Госдумы, но не успела. Пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области сообщает, что Олесю Редькину обвиняют в совершении коррупционных преступлений.

Предварительное следствие установило, что с 2020 по 2022 годы она на посту главврача КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница», используя служебное положение, фиктивно устроила четырёх работников. Они получали зарплату и иные выплаты за оказание медпомощи по диагностике и лечению коронавируса. Незаконные действия Редькиной повлекли причинение ущерба бюджету больницы ввиду отчислений и взносов на фиктивных работников.

Как передаёт издание, в штабе «Справедливой России» уже назвали задержание Редькиной чёрной пиар-кампанией, цель которой – вынудить её отказаться от мандата депутата Госдумы. В партии уверены, что существует некий интересант, который сам претендует на корочку депутата, поэтому всеми способами пытается «расчистить» себе дорогу.