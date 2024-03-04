Муниципального депутата в Можге уволили в связи с утратой доверия

Можга. Удмуртия. Можгинский районный суд Удмуртии рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах России к Городской думе Можги, а также к бывшему её депутату об изменении основания и формулировки прекращения полномочий депутата. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что 13 сентября 2020 года гендиректор ООО «Строительная-коммерческая компания "Коопстройсервис"» был избран депутатом Гордумы Можги седьмого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу.

По распоряжению главы Удмуртии от 4 августа 2023 года Управлением по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства УР была проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата и его супруги за 2020, 2021 и 2022 годы. Проверка выявила предоставление депутатом заведомо недостоверных и неполных сведений не только в отношении себя, но и в отношении супруги, то есть им были нарушены требования законодательства о противодействии коррупции.

Полномочия парламентария были прекращены в ноябре 2023 года на основании личного заявления по собственному желанию. Таким образом, бывший депутат избежал предусмотренной законом ответственности за совершение коррупционного правонарушения. В соцсетях он вовсе сообщил, что покинул Гордуму из-за загруженности в бизнесе и планов начать развивать новое направление в своей предпринимательской деятельности.

Суд постановил удовлетворить требования прокурора. Решение Гордумы Можги в части основания досрочного прекращения полномочий депутата признал незаконным и изменил формулировку на «прекращение полномочий в связи с утратой доверия за представление заведомо неполных и заведомо недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги».

Кроме того, суд обязал Городскую думу направить сведения о бывшем депутате как о лице, полномочия которого прекращены в связи с утратой доверия, в уполномоченный государственный орган для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.