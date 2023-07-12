К участию в сентябрьских выборах в муниципальные заксобрания в Удмуртии выдвинулись 36 кандидатов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается выдвижение кандидатов в депутаты муниципальных представительных органов. Как сообщает Избирательная комиссия Удмуртской Республики, на 12:00 12 июля о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах заявили 36 граждан.

Напомним, голосование на дополнительных и повторных осенних выборах в Удмуртии пройдет 9 и 10 сентября. Выборы состоятся в 11 городских и районных муниципальных образованиях, в заксобраниях которых на сегодня в общей сложности вакантны 15 депутатских мандатов.

Своих сторонников на местные выборы выдвинули три политические партии. Наибольшее представительство у ЛДПР – 15 кандидатов. В списке от «Единой России» пока 9 фамилий, от КПРФ – две. Еще 10 человек намерены избираться в порядке самовыдвижения.

Выдвижение кандидатов продлится до 31 июля.