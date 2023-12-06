В Бразилии депутаты приняли написанный искусственным интеллектом закон

Порту-Алегри. Бразилия. Полностью написанный нейросетью закон приняли впервые в Бразилии. Депутаты были уверены, что документ составил человек, передает «МИР 24» со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел в городе Порту-Алегри на юге страны. Муниципалитет одобрил постановление, запрещающее взимать с жителей плату за замену счетчиков воды в случае их кражи. Позднее оказалось, что член совета Рамиро Росарио привлек для написания текста чат-бот. Он ввел запрос из 49 слов и за считанные секунды получил готовый текст, который ему даже не понадобилось исправлять. Городской совет принял документ единогласно, 23 ноября он вступил в силу.

Лишь после этого депутат раскрыл коллегам «автора» текста. Росарио объяснил, что молчал о своем электронном «помощнике», поскольку иначе проект даже не стали бы рассматривать.

Председатель городского совета Порту-Алегри Гамильтон Соссмайер назвал случившееся «опасным прецедентом».

Добавим, 2 года назад в Китае начался эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в судебную практику. Электронного «прокурора» научили выдвигать обвинения по самым массовым видам правонарушений.