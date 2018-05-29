Ижевск оказался в «подвале» национального рейтинга мэров

И.о. главы города Сергей Задорожный разместился в рейтинге за апрель-май на 77 из 88 возможных мест.

Ижевск. Удмуртия. И.о. главы Ижевска Сергей Задорожный оказался на 77 месте в национальном рейтинге мэров. Исследование за апрель-май подготовили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Всего оценивалась работа руководителей 88 муниципальных образований – столиц регионов и крупных финансово-экономических центров. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

«Отставка Юрия Тюрина, градоначальника Ижевска, стала ключевым и закономерным элементом кампании главы региона по подчинению муниципальных образований региона. Первого заместителя мэра Сергея Задорожного, автоматически приступившего к исполнению обязанностей градоначальника, практически все эксперты считают фигурой временной», - говорится в исследовании.

Политик и журналист Энвиль Касимов отметил, что отставка Тюрина не стала заметным событием для широкой публики. Сам бывший мэр не был публичной персоной и ярким политиком.

«Тюрин не сумел вписаться в темп новой команды, которая пришла в Удмуртию вместе с новым главой республики Александром Бречаловым. Тюрин не выдерживал темп и продолжал работать в своём немного медлительном стиле, чем диссонировал на фоне энергичной региональной команды. Но самое главное, в последнее время Тюрин остался практически один на хозяйстве. Постепенно все его основные соратники, с которым он пришёл руководить городом в 2015 году, ушли, видимо, предчувствуя завершение этапа», - говорит эксперт.

Он также отметил, что кандидатов на пост главы столицы Удмуртской Республики ждет интересная борьба. «О фаворитах действующей региональной власти пока говорить рано. Но если обсуждать уже заявившихся кандидатов, то из них мне импонирует стиль Олега Гарина - председателя городской Думы Ижевска. У Олега Владимировича есть и плюсы, и минусы, но одно из его несомненных преимуществ – это большой опыт работы в муниципалитете пусть и небольшого, но поселения. Он имеет и министерские навыки. Открыт. Достаточно популярен. Я думаю, Гарин готов к должности мэра.

Тем не менее, ожидаю от предстоящей избирательной кампании красивой драмы, в ходе которой будет интересно наблюдать, как меняется этот талантливый и интересный город, как он будет просыпаться ото сна», - рассказал Энвиль Касимов.

Напомним, что об отставке Юрия Тюрина стало известно в начале мая. 10 мая депутаты Гордумы приняли его заявление. Документы на конкурс на пост мэра подали 14 человек. 8 июня комиссия выберет не менее двух претендентов, кандидатуры которых представит депутатам Гордумы. Именно муниципальные парламентарии выберут нового руководителя Ижевска. Ожидается, что это произойдет до Дня города, который в Ижевске празднуют 12 июня.