14 человек претендуют на пост главы Ижевска

Прием документов от кандидатов завершился в понедельник, 28 мая, в 17:30.

Ижевск. Удмуртия. 14 человек подали документы на участие в конкурсе по отборы кандидатуры на должность главы Ижевска. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщил председатель постоянной комиссии Гордумы столицы Удмуртии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зинатуллин.

Прием документов от кандидатов завершился сегодня, 28 мая, в 17:30, и список претендентов выглядит следующим образом:

1. Олег Овчинников – заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;

2. Алексей Ялунин – адвокат, специализированная коллегия адвокатов Удмуртии;

3. Рамиль Ямилов – директор ООО «Контора»;

4. Владимир Чепкасов – индивидуальный предприниматель;

5. Ольга Гуленок – пенсионер;

6. Олег Гарин – председатель городской думы Ижевска;

7. Лилия Данилова – индивидуальный предприниматель;

8. Роман Альчиков – заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;

9. Кирилл Кондаков – ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова;

10. Константин Сунцов – директор ООО «Арсенал»;

11. Ренат Хайруллин – заместитель директора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан;

12. Михаил Савельев – председатель Совета директоров ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра»;

13. Михаил Черемных – директор АМОУ «Гуманитарный лицей»;

14. Максим Тенсин – заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС.

Сам конкурс состоится 8 июня.

Напомним, что об отставке Юрия Тюрина стало известно 3 мая. Он написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. 10 мая, на внеочередной сессии Гордумы Ижевска депутаты единогласно приняли такое решение бывшего градоначальника. После этого председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин заявил, что имя нового мэра станет известно ко Дню города, 12 июня.