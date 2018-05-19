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12 кандидатов на пост глав города зарегистрировали в Можге

17:04, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
17:04, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
451
0
#Можга\n#власть и чиновники\n#конкурс
Фото: Wikimedia Commons
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В начале рабочей недели на пост мэра претендовал лишь один человек.

Можга. Удмуртия. В Можге завершился прием документов от желающих стать главой города. По информации пресс-службы муниципалитета, всего подал заявки 12 человек. При этом в начале рабочей недели был всего один кандидат.

На пост мэра Можги претендуют:

- Главный инженер ООО «Можгинский элеватор» Михаил Балобанов;

- Директор ««Азинской основной общеобразовательной школы» Сергей Галкин;

- Директор молодежного центра «Доверие» Андрей Семенов;

- Директор ООО «Сервисный центр» Руслан Галеев;

- Директор «Авиационно-технического спортивного клуба» Можги Андрей Чернов;

- Индивидуальный предприниматель Михаил Слотин;

- Начальник Граховского почтамта Сергей Павлов;

- Индивидуальный предприниматель Руслан Колбасюк;

- Главный врач санатория-профилактория «Свет» Леонид Смердягин

- Замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж» Олег Овчинников;

- Директор ООО «Контора» Рамиль Ямилов;

- Замдиректора ООО «Никольское» Андрей Николаев.

Собеседование с кандидатами пройдет 30 мая. Прошедших конкурс представят депутатам Можгинской Гордумы 6 июня. Именно муниципальные парламентарии тайным голосованием выберут нового главу города.

Напомним, что Алексей Шишов покинул пост мэра Можги в начале апреля. Исполняет обязанности главы Константин Кодесников.

17:04, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
451
0
#Можга\n#власть и чиновники\n#конкурс

 

 

 


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