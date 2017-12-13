Бюджет Удмуртии на 2018 год приняли с профицитом в 1,2 млрд рублей

После внесения изменений доходная часть сформирована на уровне 64,47 млрд рублей, расходная – 63,27 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии во втором чтении приняли бюджет республики на 2018 год. Как рассказал председатель постоянной комиссии регионального парламенты по бюджету, после первого чтения к документу поступило 165 поправок. 140 из них рекомендовали принять, 25 – отклонить.

Общая сумма внесенных изменений составила 4,825 млрд рублей. Доходная часть выросла, в том числе, за счет безвозмездных поступлений из федерации на сумму 4,215 млрд рублей. Рост также обусловлен увеличением акцизов на нефтепродукты (+290 млн рублей), налога на имущество (+320 млн рублей), транспортного налога (+100 млн рублей).

Увеличены расходы на: социальные обязательства (+2,8 млрд рублей), дорожный фонд (+442 млн рублей), дотации на сбалансированность бюджетов муниципальных образований (+167 млн рублей).

В результате бюджет на 2018 год принят со следующими параметрами: доходная часть - 64,47 млрд рублей, расходная – 63,27 млрд рублей, профицит – 1,2 млрд рублей.