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      Замминистра внутренних дел по Удмуртии назначили Андрея Кузьминых

      10:30, 08 августа, 2017
      Яна Шамаева
      10:30, 08 августа, 2017
      Яна Шамаева
      218
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
      Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
      218
      0

      Ранее этот пост занимал Игорь Айтуганов.

      Ижевск. Удмуртия. Заместителем министра, начальником Следственного управления МВД по Удмуртии назначили Андрея Кузьминых. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

      «Приказом министра внутренних дел Российской Федерации Колокольцева В.А. на должность заместителя министра внутренних дел по Удмуртской Республике – начальника Следственного управления назначен полковник юстиции Кузьминых А.Г.», - говорится в сообщении.

      Ранее этот пост занимал Игорь Айтуганов. В пресс-службе МВД по Удмуртии уточнили, что он ушел на заслуженный отдых.

      Наша справка:

      Кузьминых Андрей Геннадьевич родился в Ижевске 10 апреля 1971 года.

      В 2000 году окончил Юридический институт МВД России по специальности юриспруденция, в 2007 окончил Академию управления МВД России.

      Службу в органах внутренних дел начал в 1994 в должности следователя отделения по расследованию групповых преступлений межрайонного следственного отдела при МВД Удмуртской Республики.

      С 2000 работал старшим следователем отделения по расследованию межтерриториальных преступлений специализированного следственного отдела по Ижевску Следственного управления при МВД Удмуртской Республики.

      В 2004 был назначен начальником специализированного следственного отдела по Ижевску следственного управления при МВД Удмуртской Республики.

      2011 – 2012 - начальник специализированного следственного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления МВД по Удмуртской Республике.

      С 2013 – 2015 - заместитель начальника управления МВД России по Ижевску – начальник следственного управления.

      С 2015 – 2017 - заместитель начальника Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте - начальник следственного отдела.

      10:30, 08 августа, 2017
      Яна Шамаева
      218
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии

       

       

       

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