Замминистра внутренних дел по Удмуртии назначили Андрея Кузьминых

Ранее этот пост занимал Игорь Айтуганов.

Ижевск. Удмуртия. Заместителем министра, начальником Следственного управления МВД по Удмуртии назначили Андрея Кузьминых. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Приказом министра внутренних дел Российской Федерации Колокольцева В.А. на должность заместителя министра внутренних дел по Удмуртской Республике – начальника Следственного управления назначен полковник юстиции Кузьминых А.Г.», - говорится в сообщении.

Ранее этот пост занимал Игорь Айтуганов. В пресс-службе МВД по Удмуртии уточнили, что он ушел на заслуженный отдых.

Наша справка:

Кузьминых Андрей Геннадьевич родился в Ижевске 10 апреля 1971 года.

В 2000 году окончил Юридический институт МВД России по специальности юриспруденция, в 2007 окончил Академию управления МВД России.

Службу в органах внутренних дел начал в 1994 в должности следователя отделения по расследованию групповых преступлений межрайонного следственного отдела при МВД Удмуртской Республики.

С 2000 работал старшим следователем отделения по расследованию межтерриториальных преступлений специализированного следственного отдела по Ижевску Следственного управления при МВД Удмуртской Республики.

В 2004 был назначен начальником специализированного следственного отдела по Ижевску следственного управления при МВД Удмуртской Республики.

2011 – 2012 - начальник специализированного следственного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления МВД по Удмуртской Республике.

С 2013 – 2015 - заместитель начальника управления МВД России по Ижевску – начальник следственного управления.

С 2015 – 2017 - заместитель начальника Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте - начальник следственного отдела.