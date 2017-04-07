Врио главы Удмуртии отправил в отставку пресс-секретаря Соловьева Елену Капитоненко

Также в отставку отправлены советники, помощники и секретариат.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку пресс-секретаря Александра Соловьева Елену Капитоненко. Такой указ появился на официальном сайте органов власти республики в пятницу, 7 апреля.

«Освободить Капитоненко Елену Рудольфовну от должности пресс-секретаря главы Удмуртской Республики - руководителя пресс-службы главы правительства Удмуртской Республики 5 апреля 2017 года на основании истечения срока действия срочного служебного контракта», - говорится в сообщении.

Также в отставку отправлены секретарь совета общественной безопасности Удмуртии Александр Ярославцев, помощники главы Удмуртии Александр Чернов, Максим Шумихин, советники руководителя региона Константин Костогладов, Николай Нестеренко, Евгений Родичкин, Владимир Цыпленков, руководители секретариатов председателя правительства Удмуртии Александр Причинин, Михаил Бабака, Игорь Яшпаев, Эдуард Лавров, Сергей Лукъянчикова.

Напомним, ранее стало известно, что исполняющим обязанности администрации главы Удмуртии назначили куратора Госдумы в Кремле Сергея Смирнова. В четверг, 6 апреля врио главы Удмуртии отправил в отставку правительство Виктора Савельева.