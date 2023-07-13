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Командующего 58-й армией Ивана Попова отстранили от службы

10:47, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Командующего 58-й армией Ивана Попова отстранили от службы
10:47, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
797
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожская область\n#военные\n#кадры\n#отставка\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
797
0

Заявление генерал-майора опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Москва. Стало известно об отставке командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Гурулева, который в прошлом возглавлял данное военное соединение.

В своем Telegram-канале член комитета по обороне ГД опубликовал обращение Попова, в котором тот объяснил свое отстранение служебным конфликтом с высшим руководством. Во время разговора с начальством генерал-майор затронул ряд больших проблем, стоящих перед Вооруженным силами России. Это могло стать причиной кадрового решения, считает он. 

Попов сообщил также, что вместо него командующим 58-й армией назначен генерал-лейтенант Денис Лямин. Комментария Минобороны пока не последовало.

Добавим, 12 июля депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил о гибели в Бердянске в результате ракетного удара ВСУ заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова. 

10:47, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
797
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожская область\n#военные\n#кадры\n#отставка\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация