Командующего 58-й армией Ивана Попова отстранили от службы

Москва. Стало известно об отставке командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Гурулева, который в прошлом возглавлял данное военное соединение.

В своем Telegram-канале член комитета по обороне ГД опубликовал обращение Попова, в котором тот объяснил свое отстранение служебным конфликтом с высшим руководством. Во время разговора с начальством генерал-майор затронул ряд больших проблем, стоящих перед Вооруженным силами России. Это могло стать причиной кадрового решения, считает он.

Попов сообщил также, что вместо него командующим 58-й армией назначен генерал-лейтенант Денис Лямин. Комментария Минобороны пока не последовало.

Добавим, 12 июля депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил о гибели в Бердянске в результате ракетного удара ВСУ заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова.