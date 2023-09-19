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Американские СМИ сообщили об отставке главы МИД КНР из-за супружеской измены

16:29, 19 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Американские СМИ сообщили об отставке главы МИД КНР из-за супружеской измены
16:29, 19 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
282
0
#Китай\n#США\n#дипломат\n#политика\n#власть\n#скандал\n#отставка
Фото: kremlin.ru
282
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В США у чиновника якобы даже родился внебрачный ребенок.

Пекин. КНР. Бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана могли снять с должности за адюльтер, допущенный им в США. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на Wall Street Journal.

На исчезновение из информационного поля главного дипломата Поднебесной западные СМИ обратили внимание летом текущего года. В конце июля парламент КНР назначил на пост главы МИД страны Ван И, который возглавлял данное ведомство до Цинь Гана. 

Со ссылкой на осведомленные источники газета утверждает, что, будучи послом КНР в США, Цинь Ган завел там роман, в результате которой у него появился внебрачный ребенок. Об этом стало известно в ходе проверки партийными органами, результаты которой были доведены до первых лиц государства.

В настоящее время китайские спецслужбы выясняют, не нанес ли адюльтер экс-министра ущерба национальной безопасности, пишет издание.

16:29, 19 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
282
0
#Китай\n#США\n#дипломат\n#политика\n#власть\n#скандал\n#отставка