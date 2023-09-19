Американские СМИ сообщили об отставке главы МИД КНР из-за супружеской измены

Пекин. КНР. Бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана могли снять с должности за адюльтер, допущенный им в США. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на Wall Street Journal.

На исчезновение из информационного поля главного дипломата Поднебесной западные СМИ обратили внимание летом текущего года. В конце июля парламент КНР назначил на пост главы МИД страны Ван И, который возглавлял данное ведомство до Цинь Гана.

Со ссылкой на осведомленные источники газета утверждает, что, будучи послом КНР в США, Цинь Ган завел там роман, в результате которой у него появился внебрачный ребенок. Об этом стало известно в ходе проверки партийными органами, результаты которой были доведены до первых лиц государства.

В настоящее время китайские спецслужбы выясняют, не нанес ли адюльтер экс-министра ущерба национальной безопасности, пишет издание.