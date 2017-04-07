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      И.о. руководителя администрации главы Удмуртии стал куратор Госдумы в Кремле Сергей Смирнов

      09:42, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:42, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1708
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: uznayvse.ru
      1708
      0

      На посту он сменил Сергея Бурнышева.

      Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов назначил на пост и.о. руководителя администрации главы региона Сергея Смирнова. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 7 апреля, во время поездки в поселок Симониха в Сарапуле, вопрос о проблемах жителей которого задавал Владимиру Путину журналист из Удмуртии Алексей Серебренников.

      «С сегодняшнего утра глава администрации Сергей Витальевич Смирнов», - сказал Бречалов.

      На посту он сменил Сергея Бурнышева, который проработал на должности 18 дней, с 20 марта 2017 года.

      Сергей Витальевич Смирнов

      Родился 2 мая 1978 года, закончил Московский пограничный институт ФСБ по специализации «юриспруденция». Долгое время занимался карате. В 1996 году завоевал Кубок Европы. С сентября 2016 года куратор Госдумы в Кремле, экс-глава аппарата Общественной палаты.

      С 1998 по 2002 год - возглавлял Ассоциацию боевых искусств «ИМА-Лианозово».

      2002 – 2011 годы – генеральный директор некоммерческого автономного детского юношеского спортивного оздоровительного центра «ИМА».

      Политическую карьеру Смирнов начал в 2000-х годах. 3 раза его избирали муниципальным депутатом в Лианозовском районе Москвы, последний раз – в 2004 году.

      С 2004 по 2005 год руководил отделением общероссийской общественной организации ВДО «Спортивная Россия».

      2005 год - принимал участие в формировании учредительного организационного съезда «Молодая Гвардия Единой России».

      2007 год - стал членом регионального штаба организации и членом молодежной палаты при московской Гордуме (зампредседатель секции по спорту, физкультуре и туризму).

      2011 год - руководитель ГБУ Центра соцактивности «Молодые Москвичи» в департаменте молодежной и семейной политики Москвы (находился в подчинении у вице-мэра Людмилы Швецовой).

      С 2016 года – куратор Госдумы в Кремле.

      09:42, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1708
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
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