И.о. руководителя администрации главы Удмуртии стал куратор Госдумы в Кремле Сергей Смирнов

На посту он сменил Сергея Бурнышева.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов назначил на пост и.о. руководителя администрации главы региона Сергея Смирнова. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 7 апреля, во время поездки в поселок Симониха в Сарапуле, вопрос о проблемах жителей которого задавал Владимиру Путину журналист из Удмуртии Алексей Серебренников.

«С сегодняшнего утра глава администрации Сергей Витальевич Смирнов», - сказал Бречалов.

На посту он сменил Сергея Бурнышева, который проработал на должности 18 дней, с 20 марта 2017 года.

Сергей Витальевич Смирнов

Родился 2 мая 1978 года, закончил Московский пограничный институт ФСБ по специализации «юриспруденция». Долгое время занимался карате. В 1996 году завоевал Кубок Европы. С сентября 2016 года куратор Госдумы в Кремле, экс-глава аппарата Общественной палаты.

С 1998 по 2002 год - возглавлял Ассоциацию боевых искусств «ИМА-Лианозово».

2002 – 2011 годы – генеральный директор некоммерческого автономного детского юношеского спортивного оздоровительного центра «ИМА».

Политическую карьеру Смирнов начал в 2000-х годах. 3 раза его избирали муниципальным депутатом в Лианозовском районе Москвы, последний раз – в 2004 году.

С 2004 по 2005 год руководил отделением общероссийской общественной организации ВДО «Спортивная Россия».

2005 год - принимал участие в формировании учредительного организационного съезда «Молодая Гвардия Единой России».

2007 год - стал членом регионального штаба организации и членом молодежной палаты при московской Гордуме (зампредседатель секции по спорту, физкультуре и туризму).

2011 год - руководитель ГБУ Центра соцактивности «Молодые Москвичи» в департаменте молодежной и семейной политики Москвы (находился в подчинении у вице-мэра Людмилы Швецовой).

С 2016 года – куратор Госдумы в Кремле.