Анатолий Локоть уйдет в отставку с поста мэра Новосибирска

Новосибирск. Новосибирская область. Информацию об уходе Анатолия Локтя с поста главы Новосибирска подтвердил губернатор области Андрей Травников. По его словам, мэр выйдет в отпуск с последующим увольнением, пишет «Российская газета».

В прямом телеэфире телеканала облправительства ОТС руководитель региона рассказал, что градоначальник получил предложение занять должность на федеральном уровне.

«Перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач», — приводит издание слова губернатора.

Травников добавил, что политический и жизненный опыт Анатолия Локтя должен и дальше приносить пользу стране. Исполняющим обязанности главы Новосибирска стал первый заместитель главы администрации Олег Клемешов.

По данным источника Газеты.ру, будущая работа Анатолия Локтя может быть связана с белорусским направлением.

Мэром третьего по населению города России Анатолий Локоть стал в апреле 2014 года. До этого был депутатом Госдумы от КПРФ трех созывов. С февраля 2006 года возглавлял Новосибирский обком КПРФ. С мая 2017 года – член Президиума Центрального комитета Коммунистической парти Российской Федерации.