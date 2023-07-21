Попавшая на обложку Playboy госсекретарь Франции подала в отставку

Париж. Франция. Госсекретарь по вопросам социальной экономики и общественных организаций Франции Марлен Шьяппа покинула правительство. Причиной для отставки стала обложка журнала для взрослых Playboy, на которой разместили фотографии чиновницы, передает «РенТВ» со ссылкой на BFMTV.

Скандальная фотосессия и интервью для специфического издания состоялись весной 2023 года. Изображение 40-летней Марлен Шьяппы в белом наряде с глубоким вырезом вызвало ажиотаж. 100 тыс. номеров журнала продали за 3 часа.

Ранее за попадание на страницы «Плейбоя» госсекретаря раскритиковала премьер-министр Франции Элизабет Борн. Марлен Шьяппа объяснила своей поступок защитой прав женщин.