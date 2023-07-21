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Попавшая на обложку Playboy госсекретарь Франции подала в отставку

14:06, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Попавшая на обложку Playboy госсекретарь Франции подала в отставку
14:06, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Франция\n#политика\n#общество\n#чиновники\n#отставка\n#скандал\n#женщины\n#эротика\n#фотографии\n#Playboy
Фото: pxhere.com
117
0

100 тыс. экземпляров журнала со скандальной фотосессией были проданы за 3 часа.

Париж. Франция. Госсекретарь по вопросам социальной экономики и общественных организаций Франции Марлен Шьяппа покинула правительство. Причиной для отставки стала обложка журнала для взрослых Playboy, на которой разместили фотографии чиновницы, передает «РенТВ» со ссылкой на BFMTV.

Скандальная фотосессия и интервью для специфического издания состоялись весной 2023 года. Изображение 40-летней Марлен Шьяппы в белом наряде с глубоким вырезом вызвало ажиотаж. 100 тыс. номеров журнала продали за 3 часа.

Ранее за попадание на страницы «Плейбоя» госсекретаря раскритиковала премьер-министр Франции Элизабет Борн. Марлен Шьяппа объяснила своей поступок защитой прав женщин.

14:06, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Франция\n#политика\n#общество\n#чиновники\n#отставка\n#скандал\n#женщины\n#эротика\n#фотографии\n#Playboy