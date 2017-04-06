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      Врио главы Удмуртии отправил в отставку правительство Савельева

      17:05, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      17:05, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      2605
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба правительства Удмуртии
      2605
      0

      Это стандартная процедура, предусмотренная законом.

      Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку правительство Виктора Савельева. Такой указ появился на официальном сайте республики в четверг, 6 апреля.

      Согласно тексту документа, членам правительства приказано продолжить исполнение своих должностных обязанностей до принятия решения о персональном назначении на соответствующую должность.

      «Правительству Удмуртской Республики продолжить действовать до сформирования нового Правительства Удмуртской Республики», - говорится в тексте документа. 

      Оставка правительства - стандартная процедура, предусмотренная законом при смене руководителя любого региона России.

      Напомним, Владимир Путин во вторник, 4 апреля, отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева. Своего поста руководитель региона лишился из-за утраты доверия. Причиной послужило задержание Соловьева. Чиновника в сопровождении силовиков доставили в Москву.

      Соловьева обвинили в получении взятки в размере 139 млн рублей. В течение дня обыски также прошли в Миндортрансе Удмуртии. Эту информацию подтвердил глава ведомства Виктор Вахромеев.

      Коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей. В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева.

      Бречалов является секретарем Общественной палаты России и сопредседателем центрального штаба ОНФ. Позднее Басманный суд Москвы арестовал Соловьева на два месяца.

      17:05, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      2605
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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