Министр строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов уходит со своего поста

Ижевск. Удмуртия. Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов покидает свой пост. Об этом 29 декабря заявил глава республики Александр Бречалов.

Под руководством Ришата Ибрагимова были реализованы такие проекты: 50-метровый бассейн «Сила воды», поликлиники в Воткинске и Можге, детские сады на 220 мест в Ижевске и Сарапуле, реконструкция Нацбиблиотеки, отметил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что ему было приятно работать с Ришатом Ибрагимовым.

Напомним, что исполняющим обязанности он стал в ноябре 2021 года, в июне 2022 года ФАС согласовала его кандидатуру на должность руководителя Минстроя региона. В декабре 2022 года был озвучен новый состав правительства.