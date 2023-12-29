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Министр строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов уходит со своего поста

16:31, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Министр строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов уходит со своего поста
16:31, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
298
0
#отставка\n#Минстрой\n#Удмуртия
Фото: vk.com/id2197254
298
0

Он занимал кресло министра чуть больше года.

Ижевск. Удмуртия. Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов покидает свой пост. Об этом 29 декабря заявил глава республики Александр Бречалов.

Под руководством Ришата Ибрагимова были реализованы такие проекты: 50-метровый бассейн «Сила воды», поликлиники в Воткинске и Можге, детские сады на 220 мест в Ижевске и Сарапуле, реконструкция Нацбиблиотеки, отметил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что ему было приятно работать с Ришатом Ибрагимовым.

Напомним, что исполняющим обязанности он стал в ноябре 2021 года, в июне 2022 года ФАС согласовала его кандидатуру на должность руководителя Минстроя региона. В декабре 2022 года был озвучен новый состав правительства. 

16:31, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
298
0
#отставка\n#Минстрой\n#Удмуртия