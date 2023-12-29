Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук покинула свой пост

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук ушла в отставку. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что Эльвира Пинчук покидает должность заместителя председателя правительства Удмуртии», — говорится в сообщении.

Бречалов отметил, что Эльвира Пинчук начала работу в правительстве в самом начале пандемии ковида — в декабре 2020 года. Глава республики поблагодарил её за смелый шаг — уйти из успешного бизнеса и прийти в отрасль навстречу очень серьезным вызовам.

Напомним, трудовую биографию Эльвира Пинчук начала врачом-стоматологом после окончания ИГМА в 2005 году. Также она прошла обучение в Московской школе управления «Сколково». Эльвира Зиннуровна является основателем сети медцентров «Доктор Плюс».

В октябре 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ей стать его советником по вопросам здравоохранения. В декабре того же года её назначили исполнять обязанности зампреда правительства республики после ухода с поста Анастасии Муталенко.

Через год она избавилась от приставки «и. о.», но при этом получила больше всего голосов «против» при утверждении в должности депутатами Госсовета Удмуртии в сравнении с другими вице-премьерами.

Тогда за неё заступился Бречалов: «Эльвира Пинчук — успешный предприниматель, сделавшая себя сама. Я её пригласил, чтобы с её видением и подходом постараться изменить ситуацию. По старанию, вовлечённости и ответственности у меня нет вопросов к Эльвире Пинчук, как и к её команде. Поэтому с точки зрения работы меня всё устраивает».

Вице-премьера Эльвира Пинчук показала себя весьма оперативно работающим чиновником. В своём ТГ-канале она сообщала актуальную информацию по отрасли, опережая Минздрав Удмуртии. Всегда сама отвечала на комментарии подписчиков. При этом в соцсетях всё это время жители республики не переставали критиковать её за «развал бюджетной медицины» в Удмуртии.

Отвечая на подобные реплики, Александр Бречалов пояснял, что изначально планировал поручить Пинчук заняться решением стратегических задач в отрасли здравоохранения. Но ей и её команде ежедневно через соцсети «поступало до 3000 сообщений», и вице-премьеру пришлось решать точечные проблемы, реагируя на эти сигналы населения.

Также, по данным знакомых с ситуацией источников, Эльвира Пинчук успешно реализовала себя не только в сфере здравоохранения. Она создала частную «Другую школу» в Ижевске на улице Холмогорова и ресторан авторской кухни More (с англ. — «больше») на улице Советской.