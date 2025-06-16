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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Россиянам рассказали, как посещать баню для здоровья

09:00, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Россиянам рассказали, как посещать баню для здоровья
09:00, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#баня\n#здоровье
Источник фото: unsplash.com (Valeria Reverdo)
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За час до бани рекомендуется воздержаться от еды и проверить артериальное давление.

Ижевск. Удмуртия. Россиянам объяснили, как правильно посещать баню для максимальной пользы. Об этом пишет «Российская газета».

Подготовка начинается заранее: за час до бани рекомендуется воздержаться от еды и проверить артериальное давление. Важно помнить, что банные процедуры запрещены при простуде и обострении хронических болезней. 

В парилке следует начинать с умеренной температуры, постепенно увеличивая нагрев. Чтобы избежать перегрева, лучше лежать, а не сидеть. Общее время пребывания в бане не должно превышать трех часов, а при любом ухудшении самочувствия нужно сразу выйти. После бани специалисты Роспотребнадзора советуют принять душ и нанести увлажняющий крем. 

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09:00, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
5
0
#баня\n#здоровье