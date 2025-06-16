Ижевск. Удмуртия. Россиянам объяснили, как правильно посещать баню для максимальной пользы. Об этом пишет «Российская газета».

Подготовка начинается заранее: за час до бани рекомендуется воздержаться от еды и проверить артериальное давление. Важно помнить, что банные процедуры запрещены при простуде и обострении хронических болезней.

В парилке следует начинать с умеренной температуры, постепенно увеличивая нагрев. Чтобы избежать перегрева, лучше лежать, а не сидеть. Общее время пребывания в бане не должно превышать трех часов, а при любом ухудшении самочувствия нужно сразу выйти. После бани специалисты Роспотребнадзора советуют принять душ и нанести увлажняющий крем.