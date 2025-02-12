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Жители Удмуртии отправили в зону СВО автомобиль «УАЗ», масксети и пиломатериалы

13:00, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Удмуртии отправили в зону СВО автомобиль «УАЗ», масксети и пиломатериалы
13:00, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
118
0
#Можга\n#Удмуртия\n#гуманитарная помощь\n#СВО
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
118
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Машины с гуманитарной помощью стартовали из Увы и Можги.

Можга. Удмуртия. Очередные отправки гуманитарной помощи на СВО прошли в Уве и Можге. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Погрузка гумпомощи для военнослужащих из Удмуртии прошла 10 февраля. В Уве машину загрузили пиломатериалами, а из Можги отправили автомобиль «УАЗ», более 3 тыс. кв. м маскировочных сетей, тёплые вещи, электроинструменты, медикаменты и многое другое.  

«Отправляем всё самое нужное по заявкам ребят из разных подразделений. <...> Наша цель — показать парням, что тыл и фронт едины, что мы работаем вместе с ними. Спасибо всем землякам, кто участвует в наших акциях, помощь к нам везут со всей Удмуртии, со всех районов. Низкий всем поклон», — заявила куратор волонтерского движения «Таволга» Гузелия Усимова. 

Все транспортные расходы были оплачены фондом «Сообщество», который с 2022 года является официальным источником сбора средств для помощи военнослужащим. При его участии в зону СВО уже отправлено более 2 тыс. т грузов. 

13:00, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
118
0
#Можга\n#Удмуртия\n#гуманитарная помощь\n#СВО