Можга. Удмуртия. Очередные отправки гуманитарной помощи на СВО прошли в Уве и Можге. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Погрузка гумпомощи для военнослужащих из Удмуртии прошла 10 февраля. В Уве машину загрузили пиломатериалами, а из Можги отправили автомобиль «УАЗ», более 3 тыс. кв. м маскировочных сетей, тёплые вещи, электроинструменты, медикаменты и многое другое.

«Отправляем всё самое нужное по заявкам ребят из разных подразделений. <...> Наша цель — показать парням, что тыл и фронт едины, что мы работаем вместе с ними. Спасибо всем землякам, кто участвует в наших акциях, помощь к нам везут со всей Удмуртии, со всех районов. Низкий всем поклон», — заявила куратор волонтерского движения «Таволга» Гузелия Усимова.

Все транспортные расходы были оплачены фондом «Сообщество», который с 2022 года является официальным источником сбора средств для помощи военнослужащим. При его участии в зону СВО уже отправлено более 2 тыс. т грузов.