Концерн «Калашников» представит аптечку и БЛА на выставке «Интерполитех» в Москве

Москва. Концерн «Калашников» представит на 28-й Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» (18+), которая пройдёт в Москве с 19 по 21 ноября 2024 года.

Перспективную индивидуальную аптечку первой помощи (АППИ) и широкий модельный ряд беспилотных летательных аппаратов: СКАТ 350 М, «Голиаф», «Каракурт», «Легионер» и «Альфа-Е».

Индивидуальная аптечка первой помощи имеет положительные отзывы от военнослужащих и медперсонала из зоны проведения специальной военной операции (СВО). В частности, она получила высокие оценки за перевязочные и кровоостанавливающие материалы, инновационность медпрепаратов, легкость, компактность и прочность конструкции, интуитивно понятный механизм использования.

Беспилотные летательные аппараты «Легионер» запущены в серийное производство. Эти модели БЛА имеют два типа двигателей – электрический и внутреннего сгорания (топливо – АИ-92) и может поставляться как в базовой комплектации, так и с дополнительными целевыми нагрузками в зависимости от потребностей заказчиков.

Беспилотный вертолёт «Альфа-Е» способен взлетать с любой твердой поверхности, включая движущиеся объекты. Компактные габариты беспилотника позволяют транспортировать его в легковом автомобиле, а сборка выполняется одним человеком за 15 минут.

Комплекс с разведывательным БЛА «Голиаф» предназначен для ведения видовой воздушной разведки с получением данных в реальном масштабе времени, захвата и слежения за целью по команде оператора.

Мини-БЛА «Каракурт» является составной частью боевой экипировки третьего поколения «Легионер» и может поместиться буквально в кармане. Запускается из контейнера (тубуса) за считанные минуты.

Многофункциональный беспилотный комплекс СКАТ 350 М предназначен для разведки и мониторинга протяженных объектов. Может применяться в суровых погодных условиях.

Отметим, что БЛА «Голиаф», «Каракурт» и СКАТ 350 М успешно прошли апробацию в зоне СВО.

Выставка «Интерполитех» является одним из знаковых событий в сфере обеспечения безопасности России. В рамках форума «Калашников» планирует проведение деловых переговоров, в том числе, по линии военно-технического сотрудничества.