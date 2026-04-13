Концерн «Калашников» начал испытывать новейший комплекс по защите неба «Крона»

13:19, 13 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Концерн «Калашников» начал испытывать новейший комплекс по защите неба «Крона»
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#ПВО\n#защита\n#дроны\n#беспилотники\n#БПЛА
Источник фото: пресс-служба Концерна «Калашников»
Он предназначен для борьбы с дронами.

Ижевск. Удмуртия. Ижевское предприятие концерн «Калашников» приступило к предварительным испытаниям новейшего зенитного ракетного комплекса ПВО «Крона». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В комплекс входят средства обнаружения, управления и автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, оснащенные средствами поражения — зенитными управляемыми ракетами.

«Крона» предназначена для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также инфраструктуры городов и объектов особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основные цели комплекса – вражеские беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания комплекса проходят в приближенных к боевым условиях, и при участии сотрудников силовых структур.

Как рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, на создание нового комплекса ушло менее двух лет. 

